Довбик признался, что сыграло ключевую роль при его переходе в Рому

Артем Довбык стал главной целью многих именитых клубов после успешного сезона в Жироне. На украинского форварда претендовали Атлетико, Вест Хэм и представители чемпионата Саудовской Аравии.

Однако обладатель трофея Пичичи выбрал итальянскую Рому. Довбик рассказал, почему решил присоединиться к "волкам" летом прошлого года, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.

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Де Росси повлиял на Довбика

Артем Довбик рассказал, что сыграло решающую роль в его переходе в Рому. По словам украинского нападающего. он принял решение о трансфере в римлян после разговора с тогда еще главным тренером Даниэле Де Росси.

Довбик заявил, что после такого сезона (в Жироне – 24 канал) стоило двигаться дальше и сделать шаг вверх. Артем рассказал, что были переговоры с Атлетико, но они сорвались, вероятно, из-за спортивного директора "матрасников".

Был Вест Хэм, тренер, которого звонил и хотел видеть меня в команде. Был вариант поехать в Саудовскую Аравию, где давали зарплату намного больше, чем все клубы. Но я понимал, что мне нужно было продолжать играть в Европе. Почему не поехал в АПЛ? Де Росси был наиболее убедителен. Этот выбор был более интуитивный. Наш разговор с ним был самым теплым. Вест Хэм также был интересным вариантом, много думал,

– сказал Довбык.

Напомним, что Артем Довбик перебрался в Рому летом 2024 года. Тогда римляне заплатили 35 миллионов евро Жироне за трансфер украинского форварда.

В текущей кампании Артем Довбык сыграл за Рому в 45 матчах в официальных турнирах. За это время украинский голеадор отметился 17 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Ранее Артем Довбык объяснил, почему в итальянской Серии А сложнее забивать голы, чем в испанской Ла Лиге.