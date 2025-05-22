Проте володар трофея Пічічі обрав італійську Рому. Довбик розповів, чому вирішив приєднатись до "вовків" влітку минулого року, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.

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Де Россі вплинув на Довбика

Артем Довбик розповів, що зіграло вирішальну роль у його переході у Рому. Зі слів українського нападника. він ухвалив рішення щодо трансферу до римлян після розмови з тоді ще головним тренером Даніеле Де Россі.

Довбик заявив, що після такого сезону (у Жироні – 24 канал) варто було рухатись далі та зробити крок угору. Артем розповів, що були перемовини з Атлетіко, але вони зірвались, ймовірно, через спортивного директора "матрацників".

Був Вест Гем, тренер, якого дзвонив і хотів бачити мене в команді. Був варіант поїхати до Саудівської Аравії, де давали зарплату набагато більше, ніж усі клуби. Але я розумів, що мені потрібно було продовжувати грати в Європі. Чому не поїхав в АПЛ? Де Россі був найбільш переконливий. Цей вибір був більш інтуїтивний. Наша розмова з ним була найтеплішою. ​​Вест Гем також був цікавим варіантом, багато думав,

– сказав Довбик.

Нагадаємо, що Артем Довбик перебрався у Рому влітку 2024 року. Тоді римляни заплатили 35 мільйонів євро Жироні за трансфер українського форварда.

У поточній кампанії Артем Довбик зіграв за Рому у 45 матчах в офіційних турнірах. За цей час український голеадор відзначився 17 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.

Раніше Артем Довбик пояснив, чому у італійській Серії А складніше забивати голи, ніж у іспанській Ла Лізі.