Варіант з екстренером Ліверпуля Юргеном Клоппом виглядав дуже привабливо для римського клубу. Італійські видання повідомляли, що німець майже погодив умови контракту з "вовками", пише 24 Канал.

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Агент Клоппа прокоментував чутки

На інсайдерську інформацію відреагував Марк Косицький – агент Юргена Клоппа. Він спростував чутки, що 57-річний фахівець в наступному сезоні очолить Рому.

Клопп тренуватиме Рому? Ця новина неправдива,

– цитує слова Косицького winwin.

Нагадаємо, що Юрген Клопп залишив тренерську діяльність влітку 2024 року. Його місце у Ліверпулі посів нідерландський фахівець Арне Слот, який привів "червоних" до чемпіонства.

Щодо Клоппа, то у нього є контракт до кінця 2029 року з корпорацією Ред Булл. Німець обіймає посаду голови відділу футболу. Він контролює трансфери, скаутинговий відділ, підготовку молодих гравців тощо. У контракті прописаний пункт, за яким Клопп може покинути посаду, якщо йому запропонують очолити збірну Німеччини.

Раніше Юргена Клоппа сватали в мадридський Реал на місце Карло Анчелотті. Проте ці чутки теж виявилися неправдивими.

Зазначимо, що наразі Рома йде п'ятою в Серії А з 66 очками. В останньому турі команда Артема Довбика зіграє проти Торіно. Участь в матчі українського форварда під питанням через ушкодження.