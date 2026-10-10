Палладино отметил сильную сторону Довбика: почему тренер Болоньи ценит украинца

Тренер Болоньи Раффаэле Палладино оценил роль украинского нападающего Артема Довбика в команде. Специалист рассказал о сильных сторонах футболиста.

Палладино, недавно сменивший Доменико Тедеско на посту главного тренера команды, положительно отозвался об умениях Довбика. Слова тренера Болоньи передает 24 Канал.

Как тренер оценил Довбика

Перед матчем шестого тура Серии А против Лечче главный тренер Болоньи Раффаэле Палладино провел беседу с журналистами. В ходе беседы он коснулся и фигуры 29-летнего украинца.

Это нападающий, который на последних метрах умеет оказываться готовым и всегда правильно ориентирован телом. В команде есть также Энем и Пикколи – два не менее качественных игрока. Нет фиксированных 11 основных: вот кто убеждает меня от тренировки к тренировке, тот и выходит на поле,

– сказал Палладино.

Матч Лечче – Болонья состоится в воскресенье, 11 октября. Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени. Отметим, что после пяти туров команда с севера Италии, где играет Довбик, имеет в активе лишь два очка и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Как складывается сезон для Довбика

Примерно месяц назад украинец получил травму. Позже проблемы со здоровьем не позволили ему принять участие в играх сборной Украины в Лиге наций.

Довбик объяснил, почему не присоединился к лагерю национальной команды.

На счету Артема один гол в трех матчах за "Болонью" в сезоне 2026/27.