Палладино, недавно сменивший Доменико Тедеско на посту главного тренера команды, положительно отозвался об умениях Довбика. Слова тренера Болоньи передает 24 Канал.

Как тренер оценил Довбика

Перед матчем шестого тура Серии А против Лечче главный тренер Болоньи Раффаэле Палладино провел беседу с журналистами. В ходе беседы он коснулся и фигуры 29-летнего украинца.

Это нападающий, который на последних метрах умеет оказываться готовым и всегда правильно ориентирован телом. В команде есть также Энем и Пикколи – два не менее качественных игрока. Нет фиксированных 11 основных: вот кто убеждает меня от тренировки к тренировке, тот и выходит на поле,

– сказал Палладино.

Матч Лечче – Болонья состоится в воскресенье, 11 октября. Начало игры запланировано на 16:00 по киевскому времени. Отметим, что после пяти туров команда с севера Италии, где играет Довбик, имеет в активе лишь два очка и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Как складывается сезон для Довбика

Примерно месяц назад украинец получил травму. Позже проблемы со здоровьем не позволили ему принять участие в играх сборной Украины в Лиге наций.

Довбик объяснил, почему не присоединился к лагерю национальной команды.

На счету Артема один гол в трех матчах за "Болонью" в сезоне 2026/27.