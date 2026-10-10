Палладіно, який нещодавно замінив на чолі команди Доменіко Тедеско, позитивно відгукнувся про уміння Довбика. Слова тренера Болоньї передає 24 Канал.

Як тренер оцінив Довбика

Перед поєдинком шостого туру Серії А проти Лечче головний тренер Болоньї Раффеле Палладіно провів розмову із журналістами. У ході спілкування торкнувся він і постаті 29-річного українця.

Це нападник, який в останніх метрах вміє опинятися готовим і завжди правильно орієнтований тілом. У команді є також Енем і Пікколі — два не менш якісні профілі. Немає фіксованих 11 основних: хто мене переконує від тренування до тренування, той і виходить на поле,

– сказав Палладіно.

Матч Лечче – Болонья відбудеться у неділю, 11 жовтня. Старт гри заплановано о 16:00 за київським часом. Зазначимо, що після п’яти турів колектив з півночі Італії, де грає Довбик, має у активі лише два залікові бали та перебуває на 18 місці у турнірній таблиці.

Як складається сезон для Довбика

Приблизно місць тому українець отримав травму. Пізніше проблеми зі здоров’ям не дали йому змоги взяти участь в іграз збірної України у Лізі націй.

Довбик пояснив, чому не долучився до табору національної команди.

На рахунку Артема один гол у трьох матчах за Болонью у сезоні 2026/27.