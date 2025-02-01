Довбик назвал главную свою ошибку, из-за которой имел непростой старт карьеры в Италии

Артем Довбик после сверхуспешного сезона-2023/2024 перешел из Жироны в Рому. Он сразу стал лучшим бомбардиром в новой команде, однако все равно получает немало критики от итальянских экспертов.

Украинский форвард проанализировал свои первые месяцы в Риме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Il Messaggero. Он рассказал, почему ему не удалось сразу продемонстрировать свой максимум в составе "волков".

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Что мешало показывать более высокий уровень

По словам Артема Довбика, на это повлиял комплекс факторов. В частности, ранее он никогда не играл так много сразу в трех турнирах:

Эти месяцы были непростыми: новый чемпионат, три смены тренеров, изучение новой тактики и некоторые физические проблемы. Теперь я понимаю итальянский футбол лучше, чем раньше, и надеюсь, что все станет лучше. Это первый год, когда я так много играю на трех фронтах. Наш медицинский персонал сделал все возможное, чтобы помочь мне, и теперь после лечения колена я чувствую себя намного лучше.

Отдельно украинец остановился на своем повреждении, заявив, что не стоило играть с дискомфортом и это была одна из его главных ошибок. Также Артем рассказал, чем отличается футбол в Испании и Италии.

"Я играл травмированным, был готов не на сто процентов и все равно выходил на поле. Это была моя ошибка, я должен был отдохнуть, но я чувствовал необходимость быть с командой в трудные моменты. Однако теперь чувствую себя хорошо.

Язык футбола универсален. Я приехал в Италию после опыта, полученного в Испании, где играют в совершенно другой футбол. Теперь я начинаю понимать Серию А. Это больше индивидуальной борьбы, агрессивная и компактная защита, в ней трудно добиться успеха. Нелегко играть против трех защитников соперника в штрафной площадке. Это часть процесса адаптации", – сказал Довбик.

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 29 поединков за Рому. Он уже записал в свой актив 12 голов и три результативные передачи.

Отметим, что следующий матч "волки" проведут 2 февраля дома против Наполи. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.