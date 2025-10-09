Не Шевченко или Ребров: Довбик признался, кого из украинских звезд вернул бы в сборную
- Артем Довбик хотел бы вернуть в сборную Украины бывшего вингера Евгения Коноплянку, которого считает фантастическим игроком, создававшим много моментов для нападающих.
- Евгений Коноплянка провел 87 матчей за сборную Украины, забил 21 гол и отдал 15 ассистов, но с октября 2020 по март 2023 не играл за сборную по разным причинам.
Сборная Украины по футболу в октябре проведет два важных матча отбора на чемпионат мира-2026. Накануне игр против Исландии и Азербайджана форвард "сине-желтых" Артем Довбик рассказал, кого хотел бы вернуть в лагерь национальной команды.
Артем Довбик остановил свой выбор не на обладателе "Золотого мяча" Андрее Шевченко, Олеге Гусеве или другой легенде. 28-летний нападающий итальянской Ромы хотел бы поиграть бок о бок с бывшей звездой Днепра, пишет 24 Канал со ссылкой на СБОРНАЯ.
Вот так Селезнев отреагировал на унижение от Блохина, который проигнорировал его на Евро-2012
Кого бы Довбик вернул в сборную?
Речь идет о бывшем левом вингере Днепра и Шахтера Евгении Коноплянке. Довбык объяснил, почему выбрал самого этого экс-футболиста сборной Украины.
Для меня как для нападающего очень важны вингеры. Евгений был фантастическим вингером, делал результат, очень много создавал моментов для нападающих. Я хотел бы, чтобы такой вингер был у нас также,
– ответил Артем.
К слову. Артем Довбик является одним из двух нападающих в заявке Сергея Реброва на октябрьские матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. вторым форвардом "сине-желтых" является Владислав Ванат. За спиной Довбика 38 матчей за сборную (11 голов и 4 ассиста).
Что известно о выступлениях Коноплянки за сборную Украины?
- Евгений Коноплянка дебютировал за национальную команду 25 мая 2010 года на товарищеском матче против Литвы. Вингер отыграл полный поединок, отметился ассистом, а Украина одержала разгромную победу со счетом 4:0.
- С тех пор Коноплянка провел за "сине-желтых" 87 игр, в которых забил 21 гол и отдал 15 результативных передач (данные Transfermarkt).
- Поиграл на двух чемпионатах Европы (2012, 2016).
- С октября 2020-го по март 2023-го годов не провел ни одного матча за сборную по разного характера причинам – был на замене, не попадал в заявку и был травмирован.
- Последний матч Коноплянки за сборную Украины провел 26 марта 2023 года. Евгений получил лишь одну мизерную минуту игрового времени в матче против Англии. Поединок группового раунда квалификации на Евро закончился поражением Украины со счетом 0:2.