Довбик ответил на обвинения после того, как отказался играть за Украину

Нападающий сборной Украины и итальянского клуба Болонья Артем Довбик по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем. Футболист решил развеять слухи относительно собственного неприбытия в сборную Украины.

Артем Довбик входил в первоначальный состав Андреа Мальдери на матчи Лиги наций, но впоследствии его в списке игроков сборной заменил Игорь Краснопир. Нападающий Болоньи объяснил, почему так произошло, в интервью сайту Tribuna.com.

Почему Довбик не приехал в сборную Украины

В итальянских СМИ появились слухи о том, что 29-летний украинский футболист отказался от вызова, но приступил к тренировкам в основной группе итальянского клуба.

По словам Довбика, ситуация на самом деле обстоит несколько иначе, и он это объяснил главному тренеру сборной Украины.

"За три дня до матча с Торино мы общались, поскольку я пропустил игру с Наполи. Я объяснил ему, какая у меня травма, и сказал, что готовлюсь к матчу с Торино и к сборной. Но на тренировке перед матчем я попробовал потренироваться с командой и понял, что еще рано. Я позвонил ему и объяснил, что мне нужно еще примерно неделю, чтобы быть полностью готовым. Мы вместе приняли решение, что я должен на 100% вылечить травму и только после этого возвращаться", – сказал Довбик.

Артем добавил, что нынешняя травма отличается от тех проблем, которые выбили его из строя на львиную долю прошлого сезона, а пока он еще не готов играть в футбол.

Это задняя поверхность бедра. Другая травма, а не как писали, что рецидив. Последние несколько дней я уже начал тренироваться с командой, но пока участвую только в разминке, а дальше работаю индивидуально,

– отметил Довбик.

Отметим, что первый матч в Лиге наций без одного из своих нападающих Украина сыграет в Будапеште против Венгрии. Игра состоится на "Пушкаш-Арене" 25 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Как складывается сезон для Довбика

Украинец получил травму примерно две недели назад. Тогдашний тренер Болоньи Доменико Тедеско уверял, что повреждение не является серьезным.

Позже руководство клуба заменило Тедеско на другого итальянского специалиста Раффаэле Палладино.

На счету Артема один гол в трех матчах за Болонью в сезоне 2026/27.