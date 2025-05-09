Многократный победитель Кубка Италии заинтересовался украинским форвардом

Артема Довбыка часто критикуют в Италии за выступления в Роме, несмотря на то, что украинский форвард забивает важные голы для команды. Нестабильной ситуацией вокруг игрока "волков" могут воспользоваться другие клубы.

Уже этим летом Довбык может сменить клубную прописку. Однако 27-летний голеадор останется в итальянском чемпионате, сообщает 24 канал со ссылкой на FootMercato.

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Кто заинтересовался Довбыком

В трансфере Артем Довбыка заинтересован другой итальянский клуб. Фиорентина положила глаз на форварда Ромы и сборной Украины. Однако есть одно условие, при котором "фиалки" подпишут нападающего.

Мойзе Кин может покинуть Фиорентину летом этого года. Ведь с 1 по 15 июля будет действовать классусула, которая прописана в контракте между игроком и клубом. Итальянского нападающего могут приобрести за сумму отступных в размере 50 миллионов евро.

Манчестер Юнайтед наблюдает за ситуацией вокруг Кина. "Красные дьяволы" планируют усилить атакующее звено команды перед следующим сезоном, подписав Мойзе.

Фиорентина составила список потенциальных кандидатов на замену Мойзе Кину. Среди них Артем Довбик (Рома), Мехди Тареми (Интер) и Тэмми Абрахам (Милан).

К слову. Артем Довбик перешел из Жироны в Рому летом 2024 года. Римляне заплатили каталонцам за украинского нападающего 35 миллионов евро.

В текущей кампании Артем Довбык сыграл в 44 матчах за Рому в официальных турнирах. Всего украинский форвард "волков" забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.