Итальянский гранд планирует подписать Довбика за значительные средства

Артем Довбик несмотря на критику демонстрирует великолепную игру в Италии и стал лучшим игроком марта в Серии А. Украинский форвард Ромы привлекает внимание грандов европейского футбола.

27-летний нападающий может начать следующий сезон в другом клубе. Титулованный итальянский клуб планирует подписать украинского голеадора "волков", сообщает 24 канал со ссылкой на Tuttocalcioestero.it.

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Повышение для Довбыка

Артем Довбик летом этого года может присоединиться к Ювентусу. Туринцы планируют подписать украинского форварда Ромы по ряду причин.

Ведь Рандаль Коло Муани, которого арендовали у ПСЖ, вернется во французский клуб. А сербский форвард Душан Влахович скорее всего тако покинет команду летом 2025 года.

Кроме Ювентуса, в трансфере Довбика заинтересованы другие клубы. Однако туринцы проявляют серьезные намерения относительно подписания украинца. Рома не планирует отпускать Артема, но предложение в 50 миллионов может повлиять на решение "волков"

К слову. Артем Довбик перебрался в Рому летом 2024 года. Римляне заплатили Жироне 30,5 миллиона евро за трансфер украинского нападающего.

Артем Довбык в текущей кампании сыграл в 41 матче за Рому в официальных турнирах. На счету "украинского Пичичи" 16 забитых мячей и 4 результативные передачи.