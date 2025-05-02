Бывший клуб Довбыка планирует вернуть украинского форварда

Артем Довбык после переезда из Испании провел в итальянской Серии А почти сезон. В составе Ромы украинский форвард забил больше десятка голов в текущей кампании.

Однако римляне рассматривают вариант с продажей 27-летнего нападающего. Голеадор "волков" может вернуться в Ла Лигу, сообщает 24 канал со ссылкой на SeriaANews.

Читайте также Довбик может сменить Серию А на АПЛ: кто хочет подписать украинца

Кого заинтересовал Довбик

Артем Довбик этим летом может сменить Серию А на Ла Лигу. Жирона заинтересовалась возвращением украинского форварда. Кроме каталонцев, еще несколько клубов из Испании могут вступить в переговоры по трансферу нападающего "волков".

По имеющейся информации, Рома не против отпустить Довбыка в Жирону. Однако римляне хотят получить за переход Артема минимум 30 миллионов евро. Эта позиция категорична для римского клуба.

К слову. Артем Довбик перешел в Рому в августе прошлого года. "Волки" заплатили Жироне 35 миллионов евро и 5 миллионов евро бонусами за подписание украинского форварда.

Интересно, что в прошлом сезоне Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Украинский форвард забил за Жирону 24 гола.

В текущей кампании Артем Довбик сыграл за Рому в 43 матчах в официальных турнирах. Украинский форвард имеет в своем активе 16 голов и 3 результативные передачи.