Легенда сборной Италии назвал главный недостаток в игре Довбыка

Артема Довбыка довольно часто критикуют в Италии. Особенно после вылета из Лиги Европы украинский форвард получил кучу хейта из-за нестабильной игры и беззубости в атаке.

Франческо Грациани высказался относительно Довбыка. Легенда Ромы и сборной Италии рассказал, что нужно исправить 27-летнему форварду, сообщает 24 канал со ссылкой на il Romanista.

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Что не так с Довбиком

Франческо Грациани назвал главный недостаток в игре Артема Довбыка. Бывший итальянский футболист признался, что украинец не нравится ему как центральный нападающий.

По его мнению, Довбык довольно предсказуемый игрок. Грациани подчеркнул, что Артем часто использует только левую ногу, а также не пытается давить и толкаться с соперниками.

Не очень сварливый в футбольном плане. Я говори то же самое о Джеко, и хотя между ними огромная разница, если бы у Довбика была моя настырность под воротами он бы забил вдвое больше голов,

– сказал Грациани.

Отметим, что Артем Довбик принес победу Роме в сегодняшнем матче в Серии А. Украинский форвард сумел забить единственный и победный гол в игре против Кальяри.

В текущем сезоне Артем Довбык сыграл за Рому в 38 матчах во всех турнирах. В своем активе "украинский Пичичи" имеет 15 забитых мячей и 4 результативные передачи.