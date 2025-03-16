Артем Довбык может сменить клубную прописку летом этого года. Однако украинский форвард все равно продолжит выступать в итальянской Серии А, сообщает 24 канал со ссылкой на AsRomaLive.

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Куда перейдет Довбык

Артем Довбык в текущей кампании демонстрирует нестабильную игру в составе Ромы. Поэтому руководство "волков" размышляет над тем, чтобы избавиться от украинского форварда.

Существует вариант, при котором 27-летний нападающий останется в Серии А, но будет играть за другую команду. Римляне заинтересованы в трансфере полузащитника Интера Давиде Фраттези.

Таким образом "волки" могут предложить миланцам сделку. Рома намерена обменять Артема Довбыка на своего воспитанника, который выступает за "нерадзурри". Переход может состояться этим летом.

К слову. Артем Довбык в текущем сезоне сыграл за Рому в 38 матчах. На счету украинского голеадора 15 забитых мячей и 4 ассиста.

Ранее появилась информация о том, что Рома планирует выставить Артема Довбыка на трансфер. "Волки" продадут украинского форварда, если поступит привлекательное предложение.