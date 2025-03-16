Артем Довбик може змінити клубну прописку влітку цього року. Проте український форвард все одно продовжить виступати в італійській Серії А, повідомляє 24 канал із посиланням на AsRomaLive.

Читайте також Критика тренера подіяла: гол Довбика приніс перемогу Ромі в матчі з Кальярі

Куди перейде Довбик

Артем Довбик у поточній кампанії демонструє нестабільну гру у складі Роми. Тому керівництво "вовків" роздумує над тим, щоб позбутись українського форварда.

Існує варіант, за якого 27-річний нападник залишиться у Серії А, але гратиме за іншу команду. Римляни зацікавлені у трансфері півзахисника Інтера Давіде Фраттезі.

Таким чином "вовки" можуть запропонувати міланцям угоду. Рома має наміри обміняти Артема Довбика на свого вихованця, який виступає за "нерадзуррі". Перехід може відбутись цього літа.

До слова. Артем Довбик у поточному сезоні зіграв за Рому у 38 матчах. На рахунку українського голеадора 15 забитих м'ячів та 4 асисти.

Раніше з'явилась інформація щодо Рома планує виставити Артема Довбика на трансфер. "Вовки" продадуть українського форварда, якщо надійде приваблива пропозиція.