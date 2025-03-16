Рома – Кальярі 1:0

Гол: Довбик, 63

У неділю, 16 березня, в рамках 29 туру чемпіонату Італії відбувся матч Рома – Кальярі. У стартовому складі господарів на поле вийшов українець Артем Довбик, пише 24 Канал.

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Довбик повернув довіру Раньєрі

У попередньому матчі проти Атлетіка (1:3) український форвард провалив гру та отримав чимало критики на свою адресу. Проте головний тренер римлян Клаудіо Раньєрі довірив Артему місце в основі.

У першому таймі глядачі не побачили забитих м'ячів. Команди пішли на перерву з нулями на табло "Стадіо Олімпіко".

У середині другого тайму м'яч залетів у ворота Кальярі. На 63-й хвилині після розіграшу кутового Довбик зорієнтувався у штрафному майданчику та завдав безжального удару по центру воріт. Голкіпер "сардинців" не зміг врятувати свою команду.

Відео голу Довбика

До фінального свистка рахунок не змінився. Гол Артема Довбика приніс Ромі три очки.

Для українця цей забитий м'яч став 15-м у сезоні та 10-м у Серії А. Довбик зіграв у всіх турнірах за Рому 38 поєдинків.