Рома – Кальяри 1:0

Гол: Довбик, 63

В воскресенье, 16 марта, в рамках 29 тура чемпионата Италии состоялся матч Рома – Кальяри. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинец Артем Довбик, пишет 24 Канал.

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Довбик вернул доверие Раньери

В предыдущем матче против Атлетика (1:3) украинский форвард провалил игру и получил немало критики в свой адрес. Однако главный тренер римлян Клаудио Раньери доверил Артему место в основе.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Команды ушли на перерыв с нулями на табло "Стадио Олимпико".

В середине второго тайма мяч залетел в ворота Кальяри. На 63-й минуте после розыгрыша углового Довбик сориентировался в штрафной площадке и нанес безжалостный удар по центру ворот. Голкипер "сардинцев" не смог спасти свою команду.

Видео гола Довбика

До финального свистка счет не изменился. Гол Артема Довбика принес Роме три очка.

Для украинца этот забитый мяч стал 15 в сезоне и 10 в Серии А. Довбик сыграл во всех турнирах за Рому 38 поединков.

Видеообзор матча Рома – Кальяри