Новый тренер Ромы принял решение по Довбыку: какова судьба украинца в клубе

С нового сезона Джан Пьеро Гасперини будет тренировать Рому. Итальянский специалист имеет собственное видение относительно игры команды и игроков, которых новоиспеченный наставник "волков" намерен использовать.

Долгое время под вопросом было будущее Артема Довбыка в клубе. Гасперини окончательно определился, нужен ли ему украинский форвард, информирует 24 канал со ссылкой на Il Romanista.

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Останется ли Довбик в Рому

Джан Пьеро Гасперини изменил свое мнение относительно Артема Довбыка. Новый главный тренер Ромы рассчитывает на украинского форварда и отдает ему ключевую роль в команде.

Трансфер Артема Довбика из Ромы летом этого года маловероятен. Новоиспеченный наставник "волков" считает украинского нападающего игроком основного состава команды.

Однако Гасперини хочет, чтобы клуб подписал Николу Крстовича из Лечче, который должен стать дублером Довбыка. Конкурент Артема Эльдор Шомуродов должен покинуть "волков" в ближайшее время.

К слову. Артем Довбык в сезоне 2024/2025 сыграл в 45 матчах за Рому в официальных турнирах. За это время нападающий сборной Украины забил 17 голов и отдал 4 ассиста в составе "волков".

Ранее сообщали, что Артемом Довбыком интересуется другой клуб из Серии А, который может остаться без своего звездного форварда на следующий сезон.