Тривалий час під питанням було майбутнє Артема Довбика у клубі. Гасперіні остаточно визначився, чи потрібен йому український форвард, інформує 24 канал із посиланням на Il Romanista.

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Чи залишиться Довбик у Рому

Джан П'єро Гасперіні змінив свою думку стосовно Артема Довбика. Новий головний тренер Роми розраховує на українського форварда та віддає йому ключову роль у команді.

Трансфер Артема Довбика з Роми влітку цього року малоймовірний. Новоспечений наставник "вовків" вважає українського нападника гравцем основного складу команди.

Однак Гасперіні хоче, щоб клуб підписав Ніколу Крстовіча з Лечче, який повинен стати дублером Довбика. Конкурент Артема Ельдор Шомуродов має покинути "вовків" найближчим часом.

До слова. Артем Довбик у сезоні 2024/2025 зіграв у 45 матчах за Рому в офіційних турнірах. За цей час нападник збірної України забив 17 голів та віддав 4 асисти у складі "вовків".

Раніше повідомляли, що Артемом Довбиком цікавиться інший клуб з Серії А, який може залишитись без свого зіркового форварда на наступний сезон.