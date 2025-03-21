Довбык вернулся к тренировкам со сборной Украины: мощное видео
- Артем Довбик вернулся к тренировкам со сборной Украины после болезни.
- Сборная Украины сыграет ответный матч против Бельгии 23 марта.
Сборная Украины перед первым матчем против Бельгии в Лиге наций потеряла игрока основного состава. Артем Довбык не смог сыграть против "красных дьяволов".
27-летний нападающий Ромы заболел перед игрой против бельгийцев. Поэтому его место в стартовом составе занял форвард Олимпиакоса Роман Яремчук.
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Довбык на тренировке
Как стало известно 24 каналу со ссылкой на УАФ, Артем Довбык поборол болезнь. Форвард Ромы провел тренировку в общей группе сборной Украины.
Довбык вернулся к тренировкам: смотрите видео
К слову. Артем Довбык сыграл в 35 за сборную Украины. На счету форварда 11 забитых мячей в составе национальной команды.
Напомним, что сборная Украины сыграет ответный матч против Бельгии 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой "сине-желтых" со счетом 3:1.