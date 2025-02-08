Легенда Ромы оценил выступления Довбыка в Италии

Артем Довбык находится в прекрасной форме и продолжает забивать голы в Роме. Украинский форвард также помогает "волкам" добывать важные очки в итальянской Серии А.

Джузеппе Джаннини высказался относительно 27-летнего нападающего. Легенда римлян оценил выступления "Украинского Пичичи" в составе столичного клуба, сообщает 24 канал со ссылкой на Planeta Roma.

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Замечательная оценка для Довбика

Джузеппе Джаннини похвалил Артема Довбика, отметив, что всегда сложно понять итальянский футбол. Ведь для украинского нападающего это первый сезон в Серии А.

Легенда Ромы заявил, что Довбик имеет все необходимые качества, которые нужны клубу. Джаннини рассказал, как партнерам необходимо играть с украинским голеадором, чтобы обеспечить результат.

Довбика нужно поддерживать, помогать и обслуживать наилучшим образом,

– сказал Джаннини.

Подчеркнем, что Артем Довбик провел 31 матч за Рому в текущей кампании. Украинский нападающий имеет в своем активе 13 забитых мячей и три результативные передачи.

Следующий матч Рома сыграет на выезде против Венеции в рамках 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени.