В воскресенье, 9 февраля, состоится поединок 24-го тура Серии А между Венецией и Ромой. Ожидается, что Артем Довбик в третий раз подряд начнет матч со скамейки запасных, пишет 24 Канал.

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Довбик опроверг новость о травме

В итальянских СМИ появилась информация, что Довбика донимает проблема с коленом. Вроде бы из-за воспаления сухожилия футболист не играет с первых минут.

Однако эта информация оказалась ложной. Нападающий в комментарии Tribuna.com опроверг новость о травме.

"Бред какой-то", – написал Довбик в ответ на вопрос.

Напомним, что в предыдущем матче Кубка Италии Довбик забил гол в ворота Милана (1:3). Тогда итальянские журналисты раскритиковали Раньери из-за того, что украинец вышел не с первых минут.

Всего в нынешнем сезоне Довбик забил 13 голов в 31 матче во всех турнирах с участием римлян. Сейчас Артем является лучшим бомбардиром Ромы. Его конкуренты за место в основе Пауло Дибала и Элдор Шомуродов забили 5 и 4 мяча соответственно.