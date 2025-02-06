"Россонери" одолели "волков" со счетом 3:1. Второй раз подряд Артем Довбик начал поединок своей команды на скамейке запасных.

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Журналисты не поняли решение Раньери

Украинский форвард вышел на поле сразу после перерыва и забил единственный гол римлян в этой игре. После завершения матча журналисты итальянского издания Voce Giallo Rossa раскритиковали решение Клаудио Раньери оставить своего лучшего бомбардира вне основного состава, информирует 24 Канал.

"Основной характеристикой Раньери всегда считался прагматизм, выполнения простых и рациональных задач, чтобы предоставить или вернуть логику командам, которые он тренирует. К сожалению, в прошлом матче наставник решил второй раз подряд поставить в стартовый состав совсем другого форварда. Некоторые тренерские решения становятся все более непонятными.

Например, отсутствие Артема Довбика, который просидел на скамейке запасных большую часть матча против Наполи, и выхода на поле такого игрока, как Шомуродов. Эльдор в стартовый состав попал лишь из-за того, что его не смогли продать на трансферном рынке. Спортивный директор пытался, но не сумел найти качественную альтернативу Шомуродову во время трансферного окна", – говорится в сообщении.

Справка. Гол в ворота Милана стал уже 13-м для Артема Довбика за Рому в нынешнем сезоне. Всего он провел 31 матч, в которых также отдал три результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок "волков" состоится 9 февраля в 13:30. В нем подопечным Клаудио Раньери будет противостоять Венеция.