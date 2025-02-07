В этой игре снова в основном составе "волков" не выйдет украинский форвард Артем Довбик, сообщает 24 Канал со ссылкой на CGR. Это будет уже третий поединок подряд, который он будет начинать на скамейке запасных.

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Почему Довбик не выйдет в старте

Клаудио Раньери с первых минут выпустит Эльдора Шомуродова. Итальянец за такое решение в предыдущей игре уже получал критику в свой адрес, однако оказалось, что ограниченному количеству игрового времени для украинца есть свое объяснение.

По данным источника, опытный наставник снова оставит Артема Довбика в запасе из-за проблем в уроженца Черкасс с коленом. Он испытывает дискомфорт из-за тендинита, который беспокоит его уже длительное время.

Справка. Матч Венеция – Рома начнется в 13:30.

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Довбик является лучшим бомбардиром "волков". Он провел 31 поединок, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.