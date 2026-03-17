Андрей Ярмоленко продолжает вписывать свое имя в историю украинского футбола. Недавно он поднялся на третье место в списке лучших голеадоров элитного дивизиона, сообщает 24 Канал.
Что сказал Федецкий о Ярмоленко?
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий в комментарии Футбол 24 отметил огромное значение Ярмоленко для киевского клуба. По его словам, присутствие вингера непосредственно влияет на игру команды.
Как ни крути, у Андрея Ярмоленко есть еще порох в пороховницах. Я давно его знаю. Мы столько матчей и друг против друга играли, и в сборной не одну игру на одном фланге провели, поэтому я его знаю как профессионала, человека с большой буквы. И вообще Динамо – это не Динамо на поле, когда он не играет, поэтому этот опыт всегда поможет команде,
– отметил Федецкий.
Экс-футболист также подчеркнул профессионализм Ярмоленко, с которым неоднократно пересекался как в клубном футболе, так и в национальной сборной.
Побьет ли Ярмоленко рекорды Шацких и Реброва?
Федецкий признался, что желает Ярмоленко подняться еще выше в списке бомбардиров, однако не считает это самоцелью для самого игрока.
Не думаю, что у Андрея Ярмоленко среди личных результатов есть цель перегнать Максима Шацких – это получается как-то само собой,
– сказал он.
Также он в шутку добавил, что Евгений Селезнев мог расстроиться из-за того, что Ярмоленко обошел его в рейтинге. В то же время Федецкий убежден: опытный лидер киевлян и в дальнейшем просто будет делать свое дело, а итоги определятся уже со временем.
Лучшие бомбардиры УПЛ
- В матче против Оболони Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ, обойдя Евгения Селезнева и поднявшись на 3 место в списке бомбардиров.
- Выше Андрея расположились лишь Сергей Ребров (123 гола) и Максим Шацких (124).
- Ярмоленко – единственный из действующих футболистов, кто может превзойти рекорд в ближайшее время.