В УАФ произошли изменения: легенда Карпат назначен на должность, сменив легенду Динамо

В УАФ прошел ежегодный Конгресс, на котором произошли кадровые изменения в отдельных органах ассоциации. Изменения коснулись, в частности, КДК и Исполнительного комитета.

Бывший защитник ряда украинских клубов и национальной сборной Артем Федецкий стал членом Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Какие изменения произошли в УАФ?

Конгресс отозвал из состава КДК Сергея Бухаленкова, Дениса Сперова и голкипера Динамо и сборной Виталия Реву. Зато новыми членами комитета стали Юрий Гуменюк, Мирослав Небесник и Артем Федецкий.

Также произошли изменения в Исполкоме УАФ. В рамках ротации представителей Ассамблеи регионов конгресс завершил полномочия Сергея Куницына и Алексея Маркова, а Игорь Хиблин покинул пост в день своего 70-летия, 2 сентября 2025 года.

Их места заняли Николай Белый (председатель Запорожской областной ассоциации футбола), Иван Дуран (председатель Закарпатской ассоциации футбола) и Тарас Клим (председатель Ивано-Франковской областной ассоциации футбола).

Отдельным решением Конгресс присвоил Игорю Хиблину почетное членство УАФ за выдающиеся заслуги перед украинским футболом.

Какое решение недавно приняла УАФ?

Сергей Ребров возглавлял национальную сборную Украины с июня 2023 года. Под его руководством команда не смогла преодолеть плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции со счетом 1:3, что стало основной причиной завершения сотрудничества с тренером.

Всего за время его работы сборная провела 34 матча, одержав 16 побед, 8 ничьих и потерпев 10 поражений.