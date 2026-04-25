Колишній захисник низки українських клубів та національної збірної Артем Федецький став членом Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Які зміни відбулися в УАФ?

Конгрес відкликав із складу КДК Сергія Бухалєнкова, Дениса Спєрова та голкіпера Динамо і збірної Віталія Реву. Натомість новими членами комітету стали Юрій Гуменюк, Мирослав Небесник та Артем Федецький.

Також відбулися зміни у Виконкомі УАФ. У рамках ротації представників Асамблеї регіонів конгрес завершив повноваження Сергія Куніцина та Олексія Маркова, а Ігор Хіблін залишив посаду у день свого 70-річчя, 2 вересня 2025 року.

Їхні місця зайняли Микола Бєлий (голова Запорізької обласної асоціації футболу), Іван Дуран (голова Закарпатської асоціації футболу) і Тарас Клим (голова Івано-Франківської обласної асоціації футболу).

Окремим рішенням Конгрес присвоїв Ігорю Хібліну почесне членство УАФ за видатні заслуги перед українським футболом.

Яке рішення нещодавньо прийняла УАФ?

Сергій Ребров очолював національну збірну України з червня 2023 року. Під його керівництвом команда не змогла подолати плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції з рахунком 1:3, що стало основною причиною завершення співпраці з тренером.

Загалом за час його роботи збірна провела 34 матчі, здобувши 16 перемог, 8 нічиїх і зазнавши 10 поразок.