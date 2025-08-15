В четверг, 14 августа, состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них донецкий Шахтер встречался с греческим Панатинаикосом, которому проиграл в серии пенальти.

Бывший защитник Шахтера Артем Федецкий резко раскритиковал исполнение пенальти Кауаном Элиасом. Он назвал момент просто шоком и заметил, что такие ошибки недопустимы на этом уровне, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "УПЛ ТВ”.

Читайте также Заслуживает ли Шовковский отставки: какая статистика тренера Динамо по сравнению с другими

Федецкого “бомбануло” из-за нереализованного пенальти

Футболист отметил, что задача Элиаса забивать голы и его стиль здесь ни при чем. Он не понял, куда пошел футболист во время 11-метрового и сказал, что это Лига европы, а не парк культуры.

Для того его и брали в "Шахтер", чтобы он забивал голы. А не вот это вот начинается передергивание – непонятно что. Предоставлять ему в раздевалке пидсрачников, чтобы знал, и все,

– сказал Федецкий.

Напомним, что недавно один из тренеров Керем Яваш высказался о вылете команды, отметив, что они движутся в правильном направлении.