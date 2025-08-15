"Горняки" в меньшинстве сыграли вничью, но уступили в серии пенальти и покинули турнир. После финального свистка состоялась традиционная пресс-конференция, в которой принял участие не Арда Туран, а его ассистент Керем Яваш, который подвел итоги игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Шахтера.

К теме Шахтер уступил Панатинаикосу в драматической серии пенальти в Лиге Европы

Что тренер Шахтера сказал после вылета из Лиги Европы?

Турецкий специалист заявил, что остался доволен выступлением команды. Однако донетчане не смогли достичь нужного результата, из-за чего он испытывает разочарование:

"У нас молодая команда с качественными футболистами. Это была вторая встреча, и я могу сказать, что мы довольны выступлением как отдельных игроков, так и команды в целом в обоих поединках. Конечно, индивидуальный прогресс наших футболистов отражается на том, как играет команда – и это нас радует. Мы считаем, что были лучшими в этом противостоянии, и в конце концов футбол – игра результатов, и нам не удалось достичь желаемого результата.

Это расстраивает. С другой стороны, мы рады, потому что верим, что движемся правильным путем. Уверены, что контролировали игру в обоих таймах. Во время перерыва мы сказали нашим футболистам, что нужен более высокий ритм и более острая атакующая игра. Во втором тайме удалось это реализовать, мы имели моменты, но не смогли воспользоваться ими сполна".

Отдельно тренер прокомментировал спорное удаление Олега Очеретька, после которого красную карточку получил также Арда Туран. Он не согласился с решением арбитра.

На 82-й минуте один из наших футболистов получил вторую желтую карточку, и, с учетом компенсированного времени, мы почти половину матча играли вдесятером. Конечно, считаем, что это было неудачное решение арбитра, потому что тот эпизод не тянул на вторую желтую. На таком уровне арбитры должны быть более внимательными, ведь играть вдесятером на таком уровне непросто, поэтому мы не разделяем мнение судьи и считаем, что это его решение было неудачным,

– сказал Яваш.

Специалист также добавил, что даже вдесятером Шахтер хорошо действовал в обороне и был командой, которая имела больше шансов. Он заявил, что "горняки" сделают все, чтобы достойно выступить в Лиге конференций:

"Теперь проведем основательный анализ этой игры и сосредоточимся на следующем матче УПЛ. После этого сыграем в плей-офф с Серветтом, чтобы пройти в основной этап Лиги конференций. Верим, что эта команда заслуживает участия в европейских соревнованиях, и убеждены, что там будем иметь успех. Я верю, что наша игра улучшится и мы будем выступать еще лучше на групповом этапе".

К слову. Накануне определились все соперники украинских клубов в решающем раунде отбора еврокубков. Нашу страну на этом этапе представят Динамо, Шахтер и Полесье.

Отметим, что следующий поединок "горняки" проведут 17 августа. Они сыграют на выезде против ровенского Вереса.