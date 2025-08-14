Первая игра в Афинах завершилась вничью со счетом 0:0. Поэтому обе команды перед вторым противостоянием имели хорошие шансы на выход в следующий раунд турнира, пишет 24 канал.

Читайте также Двукратный победитель Лиги чемпионов заинтересовался лидером сборной Украины

Какие кадровые потери у Шахтера?

Шахтер не в своем оптимальном составе отправился на матч против Панатинаикоса в Лиге Европы. "Горняки" поехали на ответственную игру без шестерых футболистов основного состава или же рядом.

"Горнякам" не смогли помочь из-за повреждений Эгиналду, Лассина Траоре, Кевин, Дмитрий Крыськив, Педриньо. Тогда как Георгий Судаков из-за смерти отца покинул расположение команды накануне противостояния.

Шахтер – Панатинаикос 0:0 (3:4 по пенальти)

Удаления: Очеретько, 81 – Шахтер

Шахтер и Панатинаикос довольно осторожно начали матч. Однако "горняки" уже на 7-й минуте сумели создать опасность у ворот гостей, но забить не смогли – не хватило сантиметров.

Впоследствии "горняки" завладели инициативой, а греки сознательно отдали мяч дончанам и пытались выбегать в контратаки. Подопечные Арды Турана почти все попытки соперника останавливали в центре поля.

Оборона Панатинаикоса действовала уверенно и не давала игрокам Шахтера войти в завершающую фазу. "Горняки" смогли поразить ворота соперника, но боковой арбитр зафиксировал офсайд у Невертона. Первый тайм – 0:0.

Во втором тайме игра почти не изменилась. Однако в конце матча Олег Очеретько получил красную карточку (вторая желтая), таким образом "горняки" остались вдесятером на заключительные минуты игры. Также рефери удалил главного тренера Арду Турана.

Валидольные экстра таймы

Вторая половина игры завершилась с ничейным счетом 0:0. Команды перешли в экстра таймы.

В первом экстра тайме Шахтер, несмотря на удаление, не закрылся. А пытался наоборот забить гол, однако из-за нехватки сил и надежной защиты соперника, "горняки" не смогли открыть счет.

Во втором экстра тайме греки начали нагнетать, тогда как Шахтер начал больше думать об обороне. Команды не смогли забить и перешли в серию пенальти, где соперник дончан оказался сильнее – 3:4.