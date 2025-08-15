"Гірники" в меншості зіграли внічию, але поступилися в серії пенальті та залишили турнір. Після фінального свистка відбулася традиційна пресконференція, в якій взяв участь не Арда Туран, а його асистент Керем Яваш, який підбив підсумки гри, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Шахтаря.

До теми Шахтар поступився Панатінаїкосу у драматичній серії пенальті в Лізі Європи

Що тренер Шахтаря сказав після вильоту з Ліги Європи?

Турецький спеціаліст заявив, що залишився задоволений виступом команди. Проте донеччани не змогли досягнути потрібного результату, через що він відчуває розчарування:

"У нас молода команда з якісними футболістами. Це була друга зустріч, і я можу сказати, що ми задоволені виступом як окремих гравців, так і команди в цілому в обох поєдинках. Звісно, індивідуальний прогрес наших футболістів відображається на тому, як грає команда – і це нас тішить. Ми вважаємо, що були кращими в цьому протистоянні, та зрештою футбол – гра результатів, і нам не вдалося досягти бажаного результату.

Це засмучує. З іншого боку, ми раді, бо віримо, що рухаємося правильним шляхом. Упевнені, що контролювали гру в обох таймах. Під час перерви ми сказали нашим футболістам, що потрібен вищий ритм і гостріша атакувальна гра. У другому таймі вдалося це реалізувати, ми мали моменти, але не змогли скористатися ними сповна".

Окремо тренер прокоментував спірне вилучення Олега Очеретька, після якого червону картку отримав також Арда Туран. Він не погодився з рішенням арбітра.

На 82-й хвилині один із наших футболістів отримав другу жовту картку, і, з урахуванням компенсованого часу, ми майже половину матчу грали вдесятьох. Звісно, вважаємо, що це було невдале рішення арбітра, бо той епізод не тягнув на другу жовту. На такому рівні арбітри мають бути більш уважними, адже грати вдесятьох на такому рівні непросто, тому ми не поділяємо думку судді та вважаємо, що це його рішення було невдалим,

– сказав Яваш.

Фахівець також додав, що навіть удесятьох Шахтар добре діяв в обороні та був командою, яка мала більше шансів. Він заявив, що "гірники" зроблять усе, щоб гідно виступити в Лізі конференцій:

"Тепер проведемо ґрунтовний аналіз цієї гри та зосередимося на наступному матчі УПЛ. Після цього зіграємо в плейоф із Серветтом, щоб пройти до основного етапу Ліги конференцій. Віримо, що ця команда заслуговує на участь у європейських змаганнях, і переконані, що там будемо мати успіх. Я вірю, що наша гра покращиться й ми виступатимемо ще краще на груповому етапі".

До слова. Напередодні визначилися всі суперники українських клубів у вирішальному раунді відбору єврокубків. Нашу країну на цьому етапі представлять Динамо, Шахтар і Полісся.

Зазначимо, що наступний поєдинок "гірники" проведуть 17 серпня. Вони зіграють на виїзді проти рівненського Вереса.