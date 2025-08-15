Київське Динамо виступало в Лізі чемпіонів, донецький Шахтар грав у Лізі Європи, а житомирське Полісся – у Лізі конференцій. До наступного раунду змогли пройти всі представники УПЛ, але двоє з них опустилися в менш престижні змагання, повідомляє 24 Канал.

З ким гратимуть українські клуби?

"Біло-сині" без шансів поступилися кіпрському Пафосу з загальним рахунком 0:3. Наступним суперником киян уже в Лізі Європи стане Маккабі Тель-Авів, який зміг переграти мальтійський Хамрун Спартанс.

"Гірники" двічі зіграли в нульову нічию з грецьким Панатінаїкосом, якому врешті-решт поступилися в серії пенальті. Тепер вони вперше змагатимуться в Лізі конференцій, де протистоятимуть швейцарському Серветту, який також вилетів з Ліги Європи, програвши нідерландському Утрехту 2:5 за сумою двох матчів.

"Вовки" не без проблем, але все ж таки стали єдиним українським клубом, який тріумфував у своєму протистоянні третього кваліфікаційного раунду, здолавши угорський Пакш. Підопічні Руслана Ротаня тепер зіграють з італійською Фіорентиною, яка у трьох попередніх сезонах двічі грала у фіналі й одного разу в півфіналі Ліги конференцій.

Довідка. Поєдинки всіх українських клубів відбудуться 21 та 28 серпня. Це буде раунд плейоф за вихід в основну сітку турнірів.

Нагадаємо, що вперше за останні 20 років Україна не матиме жодного свого представника на груповому етапі Ліги чемпіонів. Такого не було з сезону-2005/2006.