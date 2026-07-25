В выложенном в ТикТок видео он разобрал первый пропущенный гол киевлян. Он детально продемонстрировал тактические ошибки, допущенные защитником команды.
Что Кравец сказал о Биловаре
В комментариях под видео пользователи спросили Кравца, считает ли он Биловара хорошим защитником для столичной команды, на что Артем ответил крайне категорично.
Нет, защитник плохой! Просто и так все ясно, что это не уровень! Я это ему даже в лицо могу сказать без проблем!
– заявил Кравец.
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Артем Кравец о Кристиане Беловаре / Фото скриншот с ТикТок
Шквал критики и семейный статус: почему хейтят Биловара
25-летний Биловар уже не первый раз оказывается в центре громких скандалов и подвергается жесткой критике. Помимо нестабильной игры в обороне болельщики и эксперты часто связывают его пребывание в команде с семейным статусом, футболист является зятем президента Динамо Игоря Суркиса. После женитьбы на Яне Суркис фанаты даже наградили защитника прозвищем "Затек", намекая на блат в клубе.
Игрок и сам раньше провоцировал публику, назвав своих критиков в сети "подпивасными фанатами", которые "выпьют два пива, облают человека в комментариях и уходят спать". Такие высказывания лишь усугубили возмущение у фанатов на фоне его результативных ошибок на поле.
Динамо в еврокубках
Несмотря на домашнее поражение со счетом 2:3 , киевляне сохраняют шансы на выход в следующий раунд. Ответный матч против ПАОКа состоится 30 июля в Салониках. Начало встречи в 20:45 по Киеву.
В случае победы над ПАОКом (Лига Европы): Динамо сыграет с победителем пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия).
В случае вылета от ПАОКа (Лига конференций): киевляне встретятся с неудачником противостояния между Карабахом (Азербайджан) и ЦСКА София (Болгария).