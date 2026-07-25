"Это не уровень!" экс-игрок Динамо уничтожил зятя Суркиса за игру против ПАОКа

Эксфорвард Динамо Артем Кравец эмоционально раскритиковал игру центрального защитника Кристиана Биловара. Это произошло после поражения "бело-синих" от ПАОКа со счетом 2:3 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

В выложенном в ТикТок видео он разобрал первый пропущенный гол киевлян. Он детально продемонстрировал тактические ошибки, допущенные защитником команды.

Что Кравец сказал о Биловаре

В комментариях под видео пользователи спросили Кравца, считает ли он Биловара хорошим защитником для столичной команды, на что Артем ответил крайне категорично.

Нет, защитник плохой! Просто и так все ясно, что это не уровень! Я это ему даже в лицо могу сказать без проблем!

– заявил Кравец.

Артем Кравец о Кристиане Беловаре / Фото скриншот с ТикТок

Шквал критики и семейный статус: почему хейтят Биловара

25-летний Биловар уже не первый раз оказывается в центре громких скандалов и подвергается жесткой критике. Помимо нестабильной игры в обороне болельщики и эксперты часто связывают его пребывание в команде с семейным статусом, футболист является зятем президента Динамо Игоря Суркиса. После женитьбы на Яне Суркис фанаты даже наградили защитника прозвищем "Затек", намекая на блат в клубе.

Игрок и сам раньше провоцировал публику, назвав своих критиков в сети "подпивасными фанатами", которые "выпьют два пива, облают человека в комментариях и уходят спать". Такие высказывания лишь усугубили возмущение у фанатов на фоне его результативных ошибок на поле.

Динамо в еврокубках

Несмотря на домашнее поражение со счетом 2:3 , киевляне сохраняют шансы на выход в следующий раунд. Ответный матч против ПАОКа состоится 30 июля в Салониках. Начало встречи в 20:45 по Киеву.