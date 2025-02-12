Больше, чем в УПЛ: стало известно, сколько зарабатывают игроки в медиалиге

Футбольная медиалига в Украине набирает бешеную популярность. Известные в прошлом профессиональные игроки активно присоединяются к командам, которые выступают во вновь созданных соревнованиях.

Артем Милевский и Александр Алиев самые популярные представители среди профессиональных игроков в медиализе. Стало известно, сколько легенды Динамо зарабатывают, играя в своих новых клубах, сообщает 24 канал.

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Сколько медиакоманды платят игрокам

Виктор Вацко в своем блоге на ютубе Вацко Live рассказал, сколько зарабатывают игроки в медиализе. Журналист заявил, что футболисты получат довольно хорошие средства.

Комментатор назвал суммы в размере от двух до четырех тысяч долларов. По словам Виктора Вацко, некоторые игроки получают даже пять тысяч долларов.

Чтобы вы понимали, 5 тысяч долларов в месяц не зарабатывает ни один из игроков сразу трех клубов УПЛ. Они все получают меньше! Там невысокий максимум зарплат. А еще в нескольких клубах такие деньги удается зарабатывать только единицам,

– рассказал Вацко.

Напомним, что Артем Милевский и Александр Алиев выступают в одном клубе. Бывшие партнеры по Динамо воссоединились в киевской команде под названием Игнис.