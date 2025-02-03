Артем Милевский прокомментировал сорванный переход Бражко в английский клуб. Бывший игрок "бело-синих" недоволен тем, что Владимира не отпустили из команды, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Реакция Милевского

Вулверхэмптон предлагал Динамо 20 миллионов евро за Владимира Бражка. Однако "бело-синие" не захотели отпускать своего игрока в английский чемпионат.

Артем Милевский не соглашается с решение столичного клуба. Бывший игрок киевлян считает, что нужно было продать "волкам" Владимира Бражка, ведь 20 миллионов евро, это хорошие деньги.

Сумма хорошая, отпускайте парня, если 20 миллионов дают! Почему многие хорваты играют в Европе? Потому что Динамо Загреб или Хайдук, если есть какие-то варианты (3, 6, 7 миллионов), то они сразу продают и занимаются другими игроками, это уровень,

– высказался Милевский.

Артем также подчеркнул, что есть хорошие игроки в U-19. Поэтому надо было отпускать Бражка, ведь играть в Европе, а тем более в Английской Премьер-лиге, это очень хорошо для украинского футбола.

Напомним, что в текущем сезоне Владимир Бражко сыграл в 25 матчах за Динамо. На счету полузащитника "бело-синих" четыре гола и три результативных передачи.