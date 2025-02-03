Артем Мілевський прокоментував зірваний перехід Бражка в англійський клуб. Колишній гравець "біло-синіх" незадоволений тим, що Володимира не відпустили з команди, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Реакція Мілевського

Вулверхемптон пропонував Динамо 20 мільйонів євро за Володимира Бражка. Однак "біло-сині" не захотіли відпускати свого гравця в англійський чемпіонат.

Артем Мілевський не погоджується з рішення столичного клубу. Колишній гравець киян вважає, що потрібно було продати "вовкам" Володимира Бражка, адже 20 мільйонів євро, це хороші гроші.

Сума хороша, відпускайте хлопця, якщо 20 мільйонів дають! Чому багато хорватів грають у Європі? Тому що Динамо Загреб або Хайдук, якщо є якісь варіанти (3, 6, 7 мільйонів), то вони одразу продають і займаються іншими гравцями, це є рівень,

– висловився Мілевський.

Артем також підкреслив, що є хороші гравці в U-19. Тому треба було відпускати Бражка, адже грати у Європі, а тим паче в Англійській Прем'єр-лізі, це дуже добре для українського футболу.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Володимир Бражко зіграв у 25 матчах за Динамо. На рахунку півзахисника "біло-синіх" чотири голи та три результативних передачі.