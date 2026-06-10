Артем Милевский вспомнил свой неожиданный вызов на чемпионат мира-2006 и дебют в составе сборной Украины. Бывший форвард признался, что до сих пор вспоминает тот турнир с мурашками по коже, передает "Sport-express".

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Как Милевский узнал, что едет на чемпионат мира?

Милевский рассказал, что о поездке на чемпионат мира узнал за несколько дней до финала молодежного Евро-2006.

По словам экс-нападающего, ему лично позвонил президент Динамо Игорь Суркис и сообщил о вызове в национальную команду.

Я, мягко говоря, в шоке был. Это было прямо "вау", очень приятно,

– вспомнил Милевский.

Воронин помог освоиться среди легенд

По прибытии в сборную молодой футболист оказался рядом с лучшими украинскими игроками того времени – Андреем Шевченко, Сергеем Ребровым и Александром Шовковским.

Милевский признался, что сначала чувствовал себя скованно, однако помог Андрей Воронин.

Воронин увидел, что я замялся, и позвал сесть рядом. Вот так мне нашли место в автобусе, за что Вороне огромное спасибо,

– сказал бывший форвард.

О дебюте на чемпионате мира

Особое место в воспоминаниях Милевского занимает дебют на мундиале в матче против Саудовской Аравии, когда он вышел на замену вместо Андрея Шевченко.

Экс-игрок признался, что до сих пор благодарен Олегу Блохину за доверие к молодому футболисту.

Огромное спасибо Блохину, что дал такой шанс. Вспоминаю эту историю двадцатилетней давности – просто мурашки по коже. Владимирович доверил мне, молодому пацану, почувствовать этот уровень. Я вышел и будто в другой мир попал,

– рассказал Милевский.

Напомним, сборная Украины на чемпионате мира-2006 дошла до четвертьфинала, где уступила будущим чемпионам мира – команде Италии. Одним из самых памятных эпизодов турнира стал победный удар Милевского "паненкой" в серии пенальти против Швейцарии.