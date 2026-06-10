"Огромное спасибо Блохину": Милевский умилился воспоминаниями о легендарном для Украины ЧМ-2006

Первый в истории Украины мундиаль стал настоящей сказкой для команды Олега Блохина. Одним из героев того поколения был молодой Артем Милевский, который получил шанс проявить себя на самом высоком уровне.

Артем Милевский вспомнил свой неожиданный вызов на чемпионат мира-2006 и дебют в составе сборной Украины. Бывший форвард признался, что до сих пор вспоминает тот турнир с мурашками по коже, передает "Sport-express".

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Как Милевский узнал, что едет на чемпионат мира?

Милевский рассказал, что о поездке на чемпионат мира узнал за несколько дней до финала молодежного Евро-2006.

По словам экс-нападающего, ему лично позвонил президент Динамо Игорь Суркис и сообщил о вызове в национальную команду.

Я, мягко говоря, в шоке был. Это было прямо "вау", очень приятно,

– вспомнил Милевский.

Воронин помог освоиться среди легенд

По прибытии в сборную молодой футболист оказался рядом с лучшими украинскими игроками того времени – Андреем Шевченко, Сергеем Ребровым и Александром Шовковским.

Милевский признался, что сначала чувствовал себя скованно, однако помог Андрей Воронин.

Воронин увидел, что я замялся, и позвал сесть рядом. Вот так мне нашли место в автобусе, за что Вороне огромное спасибо,

– сказал бывший форвард.

О дебюте на чемпионате мира

Особое место в воспоминаниях Милевского занимает дебют на мундиале в матче против Саудовской Аравии, когда он вышел на замену вместо Андрея Шевченко.

Экс-игрок признался, что до сих пор благодарен Олегу Блохину за доверие к молодому футболисту.

Огромное спасибо Блохину, что дал такой шанс. Вспоминаю эту историю двадцатилетней давности – просто мурашки по коже. Владимирович доверил мне, молодому пацану, почувствовать этот уровень. Я вышел и будто в другой мир попал,

– рассказал Милевский.

Напомним, сборная Украины на чемпионате мира-2006 дошла до четвертьфинала, где уступила будущим чемпионам мира – команде Италии. Одним из самых памятных эпизодов турнира стал победный удар Милевского "паненкой" в серии пенальти против Швейцарии.