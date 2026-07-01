"Меня это не привлекает": Милевский ответил Сичкар, которая заявила, что он употреблял наркотики
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский резко отреагировал на слова Маргариты Сичкарь о якобы употреблении им наркотиков. Экс-футболист категорически опроверг эти обвинения.
После громких заявлений бывшей супруги Владислава Ващука Артем Милевский публично прокомментировал ситуацию. Бывший футболист заявил, что никогда не употреблял запрещенных веществ, сообщает Blik.
Смотрите также: Ани Лорак посвятила песню Реброву: появились новые подробности романа футболиста и певицы
Как Милевский отреагировал на слова Сичкар?
По словам экс-игрока "Динамо", он не понимает, зачем она сделала такие громкие заявления. Милевский предположил, что бизнесвумен просто пытается привлечь к себе внимание.
Маргарита, не знаю, что вам сказать, чтобы вас, пожилого человека, не обидеть. Вам, видимо, на старости лет хайпа не хватает, что ли? Я вообще не понял, к чему это все было,
– добавил Милевский.
Также бывший футболист категорически опроверг обвинения в употреблении наркотиков.
Ни разу в жизни я не употреблял запрещенных веществ. Меня это не привлекает. Максимум, что я могу выпить, – это хороший алкоголь в хорошей компании,
– заявил бывший динамовский игрок.
Что именно заявила Маргарита Сичкар?
Ранее Маргарита Сичкар рассказала в интервью Дмитрию Гордону, что в свое время пыталась повлиять на Милевского и предостерегала его от общения с людьми, которых считала мошенниками.
По ее словам, именно ближайшее окружение якобы стало причиной проблем экс-футболиста с зависимостями.
Сичкарь заявила, что Милевский "пристрастился к наркотикам и алкоголю", а также утверждала, что он якобы употреблял кокаин. При этом никаких доказательств в подтверждение своих слов она не привела.
Кроме того, бизнесвумен высказала предположение, что бывший футболист проходил реабилитацию или "подшивался", а также заявила, что, по ее мнению, сейчас он выглядит совсем нездорово. Сам Милевский эти обвинения полностью отверг.