Після резонансних висловлювань ексдружини Владислава Ващука Артем Мілевський публічно прокоментував ситуацію. Колишній футболіст заявив, що ніколи не вживав заборонених речовин, передає Blik.

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Як Мілевський відреагував на слова Січкар?

За словами ексгравця Динамо, він не розуміє, навіщо вона зробила такі гучні заяви. Мілевський припустив, що бізнесвумен просто намагається привернути до себе увагу.

Маргарито, не знаю, що вам сказати, щоб вас, літню людину, не образити. Вам, мабуть, на старість років хайпу не вистачає, чи що? Я взагалі не зрозумів, до чого це все було,

– додав Мілевський.

Також колишній футболіст категорично заперечив звинувачення у вживанні наркотиків.

Ні разу в житті я не вживав заборонених речовин. Мене це не приваблює. Максимум, що я можу випити – це хороший алкоголь у хорошій компанії,

– заявив колишній динамівець.

Що саме заявила Маргарита Січкар?

Раніше Маргарита Січкар розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону, що свого часу намагалася вплинути на Мілевського та застерігала його від спілкування з людьми, яких вважала шахраями.

За її словами, саме найближче оточення нібито стало причиною проблем ексфутболіста із залежностями.

Січкар заявила, що Мілевський "прийшов до наркотиків і алкоголізму", а також стверджувала, що він нібито вживав кокаїн. Водночас жодних доказів на підтвердження своїх слів вона не навела.

Окрім цього, бізнесвумен висловила припущення, що колишній футболіст проходив реабілітацію або "підшивався", а також заявила, що, на її думку, зараз він виглядає зовсім нездорово. Сам Мілевський ці звинувачення повністю відкинув.