Про стосунки зірки шоу-бізнесу та колишнього футболіста говорили ще на початку 2000-х. Тепер цю історію знову згадали після нових одкровень української рестораторки Катерини Січкар на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".

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Яку пісню Лорак присвятила Реброву?

Під час інтерв'ю Дмитру Гордону Катерина Січкар заявила, що між Ані Лорак і Сергієм Ребровим були справжні почуття. За її словами, співачка навіть присвятила футболісту пісню.

Там пісня була про любов, про літак. Ані Лорак присвятила цю пісню йому. Вона закохалася в нього. І він закохався,

– сказала Січкар.

Вона також стверджує, що на той момент Ребров перебував у шлюбі, а дружина нібито поставила йому ультиматум, заявивши, що він не побачить сина, якщо піде з родини. За словами Січкар, саме через дитину футболіст вирішив залишитися із сім'єю.

Що відомо про роман Реброва і Лорак?

На початку 2000-х з'явилися чутки про роман між Сергієм Ребровим та співачкою Ані Лорак. На той момент обидві молоді людини були у шлюбі: форвард Тоттенгема з Людмилою, а зірка шоу-бізнесу зі своїм продюсером Юрієм Фальосою.

Катерина Січкар заявила, що продюсер співачки Юрій Фальоса нібито навіть телефонував дружині Реброва із закликом "відпустити" футболіста, адже, за його словами, вони з Лорак кохали одне одного.

Я її відпущу. І ти відпусти. Вони люблять один одного,

– процитувала Січкар слова Фальоси.

За інформацією УНІАН, Ані Лорак розповідала про роман з Ребровим. Проте співачка заявила, що не хотіла бути просто коханкою.

Зі слів Ані Лорак, вона припинила спілкування з Сергієм Ребровим, обірвавши усі зв'язки. Співачка навіть змінила номер телефону, щоб ніяк не контактувати з легендою українського футболу.