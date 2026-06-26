Об отношениях звезды шоу-бизнеса и бывшего футболиста говорили ещё в начале 2000-х. Теперь эту историю вновь вспомнили после новых откровений украинской рестораторши Екатерины Сичкарь на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Какую песню Лорак посвятила Реброву?

Во время интервью Дмитрию Гордону Екатерина Сичкарь заявила, что между Ани Лорак и Сергеем Ребровым были настоящие чувства. По её словам, певица даже посвятила футболисту песню.

Там песня была о любви, о самолете. Ани Лорак посвятила эту песню ему. Она влюбилась в него. И он влюбился,

– сказала Сичкарь.

Она также утверждает, что на тот момент Ребров состоял в браке, а жена якобы поставила ему ультиматум, заявив, что он не увидит сына, если уйдет из семьи. По словам Сичкар, именно из-за ребенка футболист решил остаться с семьей.

Что известно о романе Реброва и Лорак?

В начале 2000-х появились слухи о романе между Сергеем Ребровым и певицей Ани Лорак. На тот момент оба молодых человека были женаты: нападающий "Тоттенхэма" — на Людмиле, а звезда шоу-бизнеса — на своём продюсере Юрии Фальосе.

Екатерина Сичкарь заявила, что продюсер певицы Юрий Фальоса якобы даже звонил жене Реброва с призывом "отпустить" футболиста, ведь, по его словам, они с Лорак любили друг друга.

"Я её отпущу. И ты отпусти. Они любят друг друга",

– процитировала Сичкар слова Фальосы.

По информации УНИАН, Ани Лорак рассказывала о романе с Ребровым. Однако певица заявила, что не хотела быть просто любовницей.

По словам Ани Лорак, она прекратила общение с Сергеем Ребровым, разорвав все связи. Певица даже сменила номер телефона, чтобы никак не контактировать с легендой украинского футбола.