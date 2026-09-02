"Безвольно сливайте Буковине": Милевский не сдержал эмоций после позорного поражения Динамо
Поражение Динамо от Буковины со счетом 0:3 вызвало бурную реакцию среди болельщиков и легенд клуба. Артем Милевский призвал киевлян наконец проснуться и начать радовать фанатов.
Разгром в матче 4-го тура УПЛ стал для столичной команды очередным болезненным ударом в начале сезона. После игры в адрес футболистов и тренерского штаба прозвучало немало критики, а Милевский решил обратиться к команде напрямую, передает Sport-express.
Милевский призвал Динамо очнуться
Бывший нападающий киевлян подчеркнул, что не хочет дополнительно критиковать команду, ведь негатива после поражения и без того хватает. В то же время Милевский призвал футболистов задуматься над тем, за какой клуб они играют.
Ребята, вы же живете в Киеве, видите вот какой ужас творится у нас в столице – постоянные тревоги, обстрелы. Так порадуйте хоть киевлян своей игрой, а не безвольно сдавайтесь Буковине!
– заявил Милевский.
По его словам, особенно досадно видеть ситуацию с ветеранами команды. Милевский отметил Ярмоленко и Буяльского, которые продолжают стараться, тогда как у молодых футболистов, по его мнению, не хватает понимания ответственности.
Ветераны стараются, а молодежь, такое ощущение, даже не понимает, цвета какого клуба защищает,
– добавил легендарный нападающий.
Критика от бывших динамовцев
Милевский также отреагировал на эмоциональные слова своего бывшего партнера по Динамо Александра Алиева. Он признался, что поддерживает с ним связь каждый день, а его резкая реакция после поражения от Буковины стала следствием накопившихся эмоций.
Сам Милевский призвал команду оставить оправдания в прошлом и наконец начать показывать результат.
Соберитесь уже в раздевалке и стартуйте! Вы должны радовать украинских болельщиков, а не говорить, что не обращаете внимания на их слова,
– подчеркнул экс-футболист.
Он также обратил внимание на то, что в этом сезоне киевлянам не приходится совмещать чемпионат с еврокубками.
Логистика вам же уже не мешает? Еврокубков нет. Неужели вы уже не можете собраться на чемпионат? Когда вы соберетесь?
– эмоционально спросил Милевский.
После трех сыгранных матчей Динамо набрало шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч чемпионата киевляне проведут 6 сентября против ЛНЗ, начало встречи – в 13:00.
Напомним, ранее футболистов и тренера "Динамо" раскритиковал Йожеф Сабо.