"Безвольно сливайте Буковине": Милевский не сдержал эмоций после позорного поражения Динамо

Поражение Динамо от Буковины со счетом 0:3 вызвало бурную реакцию среди болельщиков и легенд клуба. Артем Милевский призвал киевлян наконец проснуться и начать радовать фанатов.

Разгром в матче 4-го тура УПЛ стал для столичной команды очередным болезненным ударом в начале сезона. После игры в адрес футболистов и тренерского штаба прозвучало немало критики, а Милевский решил обратиться к команде напрямую, передает Sport-express.

Милевский призвал Динамо очнуться

Бывший нападающий киевлян подчеркнул, что не хочет дополнительно критиковать команду, ведь негатива после поражения и без того хватает. В то же время Милевский призвал футболистов задуматься над тем, за какой клуб они играют.

Ребята, вы же живете в Киеве, видите вот какой ужас творится у нас в столице – постоянные тревоги, обстрелы. Так порадуйте хоть киевлян своей игрой, а не безвольно сдавайтесь Буковине!

– заявил Милевский.

По его словам, особенно досадно видеть ситуацию с ветеранами команды. Милевский отметил Ярмоленко и Буяльского, которые продолжают стараться, тогда как у молодых футболистов, по его мнению, не хватает понимания ответственности.

Ветераны стараются, а молодежь, такое ощущение, даже не понимает, цвета какого клуба защищает,

– добавил легендарный нападающий.

Критика от бывших динамовцев

Милевский также отреагировал на эмоциональные слова своего бывшего партнера по Динамо Александра Алиева. Он признался, что поддерживает с ним связь каждый день, а его резкая реакция после поражения от Буковины стала следствием накопившихся эмоций.

Сам Милевский призвал команду оставить оправдания в прошлом и наконец начать показывать результат.

Соберитесь уже в раздевалке и стартуйте! Вы должны радовать украинских болельщиков, а не говорить, что не обращаете внимания на их слова,

– подчеркнул экс-футболист.

Он также обратил внимание на то, что в этом сезоне киевлянам не приходится совмещать чемпионат с еврокубками.

Логистика вам же уже не мешает? Еврокубков нет. Неужели вы уже не можете собраться на чемпионат? Когда вы соберетесь?

– эмоционально спросил Милевский.

После трех сыгранных матчей Динамо набрало шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч чемпионата киевляне проведут 6 сентября против ЛНЗ, начало встречи – в 13:00.

Напомним, ранее футболистов и тренера "Динамо" раскритиковал Йожеф Сабо.