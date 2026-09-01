В Киеве и области ближайшие матчи чемпионата Украины будут проходить по измененному расписанию. Организаторы решили не рисковать и сократить время, в течение которого команды будут находиться на стадионах, сообщает сайт УПЛ.

Динамо сыграет уже в 13:00

Матч Динамо – ЛНЗ состоится в воскресенье, 6 сентября, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи перенесли с 18:00 на 13:00.

Такое решение связано с необходимостью соблюдения мер безопасности. Дирекция УПЛ учла текущую ситуацию в Украине, а также увеличение количества и продолжительности воздушных тревог в различных регионах.

Таким образом, болельщики увидят матч 5-го тура Премьер-лиги между Динамо и ЛНЗ раньше, чем планировалось.

УПЛ меняет время других матчей

Изменения коснулись не только матча киевского Динамо. В субботу, 5 сентября, в Киевской области Харьков примет Оболонь – эта встреча также начнется в 13:00 вместо запланированных 15:30.

В то же время расписание части матчей 5-го тура осталось без изменений. 4 сентября Черноморец сыграет с Левым берегом в 13:00, а Полесье встретится с Кудривкой в 18:00.

5 сентября Кривбасс и Колос начнут матч в 13:00, а Карпаты и Шахтер – в 18:00.

6 сентября, помимо матча Динамо – ЛНЗ, состоятся матчи Верес – Заря в 15:30 и Эпицентр – Буковина в 18:00. Последний матч, напротив, перенесли на более позднее время.