У Києві та області найближчі поєдинки чемпіонату України проходитимуть за зміненим графіком. Організатори вирішили не ризикувати та скоротити часовий проміжок, у який команди перебуватимуть на стадіонах, повідомляє сайт УПЛ.

Динамо зіграє вже о 13:00

Поєдинок Динамо – ЛНЗ відбудеться у неділю, 6 вересня, на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Початок зустрічі перенесли з 18:00 на 13:00.

Таке рішення пов'язане з необхідністю дотримання безпекових заходів. Дирекція УПЛ врахувала поточну ситуацію в Україні, а також збільшення кількості та тривалості повітряних тривог у різних регіонах.

Відтак, вболівальники побачать матч 5-го туру Прем'єр-ліги між Динамо та ЛНЗ раніше, ніж планувалося.

УПЛ змінює час інших матчів

Зміни торкнулися не лише матчу київського Динамо. У суботу, 5 вересня, на Київщині Харків прийматиме Оболонь – ця зустріч також розпочнеться о 13:00 замість запланованих 15:30.

Водночас частина матчів 5-го туру залишилася без змін. 4 вересня Чорноморець зіграє з Лівим Берегом о 13:00, а Полісся зустрінеться з Кудрівкою о 18:00.

5 вересня Кривбас та Колос розпочнуть матч о 13:00, а Карпати і Шахтар – о 18:00.

6 вересня, крім Динамо – ЛНЗ, відбудуться матчі Верес – Зоря о 15:30 та Епіцентр – Буковина о 18:00. Останній поєдинок, навпаки, перенесли на пізніший час.