Бывший нападающий Динамо и сборной Украины смотрел матч вместе со своей девушкой Тамилой. После финального свистка Милевский не скрывал разочарования игрой команды и отдельно высказался о главном тренере, сообщает Blik.

Милевский раскритиковал игроков сборной

Милевский назвал то, что он увидел в Трнаве, одним словом – провал. По его мнению, главным отличием между командами была самоотдача футболистов.

Я видел парней в белых футболках, которые просто ноги отрывали! Подкаты, борьба, туда-сюда – они отдавались игре. А наши: вот он играет в ПСЖ, вот он – в "Аяксе", вот он – в Греции,

– сказал Милевский.

Бывший нападающий также жестко раскритиковал украинских футболистов, заявив, что некоторым из них якобы безразличны выступления за национальную команду.

По словам Милевского, во время войны сборная должна дарить украинцам положительные эмоции, однако после таких матчей происходит обратное.

Вам не должно быть пох*р на страну. Не позорите себя. Вот что я бы сказал,

– резюмировал бывший футболист.

Что Милевский сказал о Мальдере

Отдельно Милевский оценил работу Андреа Мальдеры, возглавившего сборную Украины в мае 2023 года.

Экс-нападающий связал назначение итальянца с его давними профессиональными отношениями с президентом УАФ Андреем Шевченко.

Насколько я понимаю, это друг Шевченко, они могут вместе посидеть, выпить вина. И его в итоге назначают главным тренером сборной. Что из этого получилось, мы только что увидели,

– заявил Милевский.

В то же время он назвал победу Украины над Венгрией в первом туре случайной, а игру против Грузии – не оставившей положительных впечатлений.

После трех туров Украина имеет четыре очка и занимает второе место в группе B2 Лиги наций. Столько же очков набрала Венгрия, но "сине-желтые" опережают соперника благодаря победе в очном матче.

Следующий матч команда Мальдеры проведет 5 октября против Венгрии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.