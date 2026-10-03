Колишній нападник Динамо та збірної України дивився матч разом зі своєю дівчиною Тамілою. Після фінального свистка Мілевський не приховував розчарування грою команди та окремо висловився про головного тренера, повідомляє Blik.

Мілевський розкритикував гравців збірної

Мілевський назвав побачене у Трнаві одним словом – провал. На його думку, головною відмінністю між командами була самовіддача футболістів.

Я бачив пацанів у білих футболках, які просто ноги відривали! Підкати, боротьба, туди-сюди – вони віддавалися грі. А наші: той грає в ПСЖ, той – в Аяксі, той – у Греції,

– сказав Мілевський.

Ексфорвард також жорстко пройшовся по українських футболістах, заявивши, що деяким із них нібито байдуже до виступів за національну команду.

За словами Мілевського, під час війни збірна повинна дарувати позитивні емоції українцям, однак після таких матчів відбувається протилежне.

Вам не повинно бути пох*р на країну. Не ганьбіть себе. От що я сказав би,

– резюмував колишній футболіст.

Що Мілевський сказав про Мальдеру

Окремо Мілевський оцінив роботу Андреа Мальдери, який очолив збірну України у травні 2026 року.

Екснападник пов'язав призначення італійця з його давніми професійними стосунками з президентом УАФ Андрієм Шевченком.

Наскільки я розумію, це друг Шевченка, вони можуть разом посидіти, випити вина. І його у підсумку призначають головним тренером збірної. Що з цього вийшло, ми щойно побачили,

– заявив Мілевський.

Водночас він назвав перемогу України над Угорщиною у першому турі випадковою, а гру проти Грузії – такою, що не дала позитивних вражень.

Після трьох турів Україна має чотири очки та посідає друге місце у групі B2 Ліги націй. Стільки ж балів набрала Угорщина, але "синьо-жовті" випереджають суперника завдяки перемозі в очному матчі.

Наступну гру команда Мальдери проведе 5 жовтня проти Угорщини. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.