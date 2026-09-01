В своем телеграм-канале Милевский выложил видео, на котором он смотрит матч в заведении. Судя по всему, он делал это в женской компании, пишет 24 Канал.

Как Милевский прокомментировал разгром Динамо командой Буковина

Судя по всему, нападающий долго пытался подобрать слова, чтобы описать то, что происходило на экране планшета. Но в конце концов просто выразительно спросил у подписчиков, смотрят ли они "это".

В это время за кадром женский голос в шутку предложил Милевскому найти где-нибудь футболку "Буковины". Артем не дал на это предложение четкого ответа.

Впоследствии он все же подвел итог матча, отметив, что "Буковина играет для людей" – очевидно, намекнув на отсутствие такой мотивации со стороны динамовцев.

Что сказали о поражении Динамо другие легенды клуба

Среди действующего состава команды смелость написать слова извинения нашла у Андрея Ярмоленко. Лидер киевлян взял на себя ответственность за поражение и указал на то, что не смог настроить своих партнеров на то, что матч с новичками УПЛ очень важен для "Динамо".

Мало цензурных слов нашел для игры киевского гранда друг Артема Милевского Александр Алиев. Он в своей минутной речи о результате матча "Буковина" – "Динамо" более 20 раз употребил матерные слова.