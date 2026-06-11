"Хочу увидеть с кубком мира и сигарой в зубах": Милевский выбрал фаворитов ЧМ-2026

Артем Милевский определил собственных фаворитов во время Мундиаля в США, Мексике и Канаде. Бывший фаворит выделил небольшой круг людей.

Экс-форвард Динамо и сборной Украины пребывает в предвкушении футбольного форума. Его слава передает сайт sport-express.ua.

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Чего ожидает Милевский от ЧМ-2026?

По словам участника чемпионата мира 2006 года, он поддержит ветеранов, а особенно – 41-летнего Криштиану Роналду.

Я уже всем друзьям заказал оригинальные футболки сборной Португалии. Буду тоже в ней ходить. Конечно, португальцам будет очень тяжело победить на чемпионате мира. Все мы понимаем, что для Криша, как и для Месси, это кульминация всей карьеры, главный штурм, последний Мундиаль,

– отметил Милевский.

Однако, есть и другие действующие лица будущего Мундиаля, которые привлекают внимание Артема.

Но вообще, моя мечта – это Бразилия против Португалии в финале. Я очень хочу увидеть в финале Анчелотти (главного тренера сборной Бразилии – 24 Канал) с кубком мира и сигарой в зубах или Роналду. Для меня это будет огромная радость,

– сказал Милевский.

Отметим, что бывший футболист сборной Украины очевидно вспомнил чемпионский парад мадридского Реала в 2024 году. Именно тогда итальянский специалист позировал с сигарой в зубах и трофеями "сливочных".

Месси и Роналду на ЧМ: что известно?

Обе звезды попали в заявки своих команд на чемпионат мира. Аргентина выступит в квартете J, а Португалия – в группе К. Бразилия же находится в четверке команд, которые называют группой K.

Лионель Месси и Криштиану Роналду могут сыграть друг против друга на уровне сборных впервые за почти 12 лет. Ранее они дважды встречались на футбольных полях в товарищеских матчах.

Существует несколько сценариев, когда Аргентина и Португалия сыграют в одном матче ЧМ-2026. Наиболее вероятным и быстрым является развитие событий, когда оба коллектива станут победителями групп. Тогда сетка выведет их на потенциальный матч в четвертьфинале.